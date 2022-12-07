В Госдуме допустили помощь Индии в урегулировании украинского конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди мог бы содействовать урегулированию украинского конфликта, однако сам Киев не хочет идти на переговоры. Об этом 7 декабря «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы в интервью индийскому телеканалу NDTV о том, что «Индия является очень важным игроком на мировой арене».

«Моди мог бы, наверное, помочь с урегулированием украинского конфликта. Но, судя по поведению Киева, он в урегулировании конфликта не заинтересован. Если бы киевский режим был готов сам себя модернизировать, отказаться от своих бандеровских приоритетов, от попыток втягивания Украины в НАТО, тогда могли состояться переговоры. Наверное, Моди — один из тех, кто мог бы стать посредником. Хотя выполнение того набора условий, которые Москва считает фундаментальными, и так бы открывало свободу для переговоров», — сказал Новиков.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине для устранения причин, вынудивших начать специальную военную операцию.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской спецоперации. При этом он отметил, что Россия в настоящий момент не видит перспектив переговоров.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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