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Небензя заявил о готовности России к дипломатическому решению конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине для устранения причин, вынудивших начать специальную военную операцию (СВО), заявил 6 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

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Он отметил, что в ходе прений по тематике украинского кризиса в Генеральной Ассамблее Россия фиксирует заинтересованность значительного большинства стран-членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине.

«Мы реагируем на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине», — завил Небензя.

При этом он подчеркнул, что такая логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской СВО. При этом он отметил, что Россия в настоящий момент не видит перспектив переговоров.

2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

10 ноября бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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