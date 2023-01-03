Филиппинский художник с 9 лет создает картины с помощью собственной крови

Филиппинский художник пишет картины собственной кровью. Элито Черка выбрал такой способ рисования еще в девять лет. Мальчик хотел стать донором, но ему отказали в заборе крови, передает телеканал «Известия». Живописец пишет портреты филиппинских знаменитостей, например экс-президента Родриго Дутерте и выдающего боксера Мэнни Пакьяо. Художник создал огромную фреску размером 22 на 244 см с изображением его родного города. Цель филиппинца — привлечь внимание к проблеме донорства. Автор призывает людей не бояться сдавать кровь.

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