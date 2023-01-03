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ГД разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
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ГД разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Государственной Думе разрабатывается законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков гражданам России, которые не достигли 18 лет. Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности для продавцов и предпринимателей. Об этом рассказал один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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«Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков», — сообщил он в беседе с «РИА Новости» 3 января.

Парламентарий отметил, что продажа энергетиков детям уже ограничена в ряде регионов.

«На сегодняшний день мы оцениваем положительную практику отдельных регионов, где подобный закон уже действует: в Татарстане, ХМАО, Новосибирске», — сказал депутат ГД.

Хамзаев добавил, что производители подсаживают молодежь на энергетики, «привлекая образы успешных спортсменов» в рекламные кампании.

«Чем опасно потребление энергетиков среди детей: повышенное количество таких веществ как таурин, кофеин, гуарана — это серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка. Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят все без исключения медики», — заключил депутат.

23 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова дала Минздраву и Минпромторгу поручение проработать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним в РФ. Кроме того, она поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по привлечению к здоровому образу жизни российской молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.

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