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Курьерный рост: штраф за доставку подросткам спиртного будет выше, чем в офлайне

Сколько составят новые санкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нарушителей законодательства в сфере онлайн-продаж спиртного ждут отдельные, более жесткие наказания, чем в обычной рознице. Речь идет о реализации алкоголя несовершеннолетним или его продаже без лицензии. Этот вопрос в начале января обсудят в комитете Госдумы по экономической политике, выяснили «Известия». В 2023 году по инициативе Минфина в Москве и области должны стартовать продажи слабого алкоголя в Сети. Хотя Минздрав выступает против — именно из-за того, что спиртное может попасть в руки несовершеннолетних. Сейчас в стационарных магазинах кассир может получить штраф в 50 тыс. рублей, если бутылку купит подросток, а юрлицо — 300 тыс.

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Онлайн-подход

Для курьеров, которые будут передавать спиртное несовершеннолетним, предлагают сделать более жесткие наказания, чем для кассиров в обычных магазинах. В начале января комитет по экономической политике обсудит этот вопрос с экспертами, рассказал «Известиям» один из его членов. Сейчас за такое нарушение в офлайн-рознице продавец может получить штраф в 50 тыс. рублей, а юридическое лицо — до 300 тыс. (по ст. 14.16 КоАП). При неоднократном нарушении будет грозить уже уголовная ответственность: например, до шести месяцев исправительных работ.

Вопрос стал актуальным после того, как Минфин разработал законопроект об онлайн-торговле спиртным. В качестве эксперимента в 2023 году продажи должны стартовать в Москве и Подмосковье. Документ уже прошел межведомственное согласование. При этом на первых этапах купить онлайн можно будет только слабый алкоголь, например, отечественное вино, продавать его будут только на сайте «Почты России». Согласно проекту, спиртное доставят адресату лишь спустя 24 часа.

Быть на бутылках
Алкоголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чтобы оградить подростков от алкоголя, который доставляют курьеры, авторы документа предложили использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — ее сейчас используют на «Госуслугах». Альтернативой при доставке спиртного может быть проверка возраста с помощью паспорта. Хотя, к примеру, в Минздраве уверены, что такие нормы всё же не защищают несовершеннолетних от алкоголя.

Крупнейшие онлайн-торговцы — Ozon, «Яндекс Маркет» и другие — настаивают на том, чтобы их тоже включили в периметр эксперимента. Продажи на единственной площадке не могут показать релевантной картины — нужен более широкий круг предприятий, у которых есть лицензии, квалифицированный персонал, технологические, логистические, финансовые возможности и необходимый опыт дистанционной торговли, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

В январе депутаты также могут обсудить отдельные наказания для онлайн-ритейлеров, которые будут предлагать в Сети спиртное без лицензии. Для офлайн-торговли штраф за это может быть минимум 3 млн рублей плюс конфискация нелегальных напитков, следует из ст. 14.17 КоАП.

«Известия» направили запрос в Минфин, Минпромторг и Минздрав.

Быть на бутылках
алкоголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Справка «Известий»

Сейчас в РФ действует законодательный запрет на дистанционную продажу алкоголя. Но, по оценкам экспертов, оборот нелегального рынка интернет-торговли спиртным уже достиг 11 млрд рублей в год и продолжает расти. Поисковые системы фиксируют от 300 тыс. до 600 тыс. запросов в месяц по теме «алкоголь с доставкой на дом». Большинство покупателей таких напитков не осознают, что приобретают нелегальную продукцию.

Система контроля

Дистанционная торговля алкоголем требует тщательной подготовки и отработки всех алгоритмов продаж, добавил Артем Соколов. Интеграция интернет-магазинов с ЕСИА позволит идентифицировать покупателя, в том числе его возраст, отметил он.

Однако ответственность за продажу несовершеннолетним должна быть, как и в обычной рознице, уверен эксперт. В интернет-торговле курьер, как и кассир в магазине, — часть цепочки, поэтому устоявшееся выражение «курьер — это только ноги» здесь не работает, добавил он.

Быть на бутылках
курьер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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За продажу спиртного несовершеннолетним следует строго наказывать вне зависимости от того, где совершили покупку — в онлайн-рознице или офлайн, сказала «Известиям» доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова. Она заметила, что поймать нарушителей этого правила достаточно сложно — нет возможности проследить весь процесс продажи. Одним из самых эффективных способов остается контрольная закупка, когда для выявления нарушений привлекают подростков, подчеркнула эксперт.

— К сожалению, детский алкоголизм — это одна из самых острых социальных проблем в нашей стране. Хотя законом предусмотрены наказания: от высоких штрафов вплоть до уголовной ответственности при повторном нарушении, — добавила Ольга Жильцова. — Но наказание не пугает людей, магазины продолжают закрывать глаза на возраст покупателей, не спрашивая документы.

Наказания за торговлю алкоголем в Сети без лицензии должно быть более суровым и жестким, чем для обычной розницы, считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Так как онлайн может забрать основные продажи спиртного, сказал он «Известиям».

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