Минздрав РФ проработает запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним в России. Решение было озвучено на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере в пятницу, 23 декабря.

«Минпромторгу России совместно с Минздравом России с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков», — говорится в поручении.

Вице-премьер также поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по привлечению к здоровому образу жизни российской молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.

Ранее, в сентябре, врач-невролог Павел Хорошев рассказал, чем вредны для здоровья энергетические напитки. Специалист объяснил, что энергетики нарушают циклы сна и бодрствования, кроме того, из-за их употребления может увеличиться давление, что приводит к проблемам с питанием тканей организма человека.

В тот же месяце врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечал, что энергетические напитки могут негативно влиять на кровообращение в организме, а также способствовать развитию гастрита. По словам специалиста, при употреблении энергетиков на голодный желудок начинается выработка кислоты, которая разрушает слизистую желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, грозит серьезными воспалительными процессами.