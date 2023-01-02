Число погибших военных ВС Сирии в результате атаки Израиля возросло до 6

Шестеро военнослужащих Сирии погибли и еще трое получили ранения от ракетного удара авиацией Израиля по военным объектам на аэродромах недалеко от Дамаска. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров в понедельник, 2 января.

Отмечается, что атака производилась управляемыми ракетами с четырех военных самолетов Израиля.

«2 января в период с 02:00 до 02:06 четыре самолета F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар управляемыми ракетами по военным объектам на аэродромах Дювали и Блей в районе Дамаска. В результате израильского удара погибли шесть и ранены три сирийских военнослужащих», ― рассказал Егоров.

Ранее в этот день стало известно о серии взрывов, прогремевших в небе над Дамаском. Также местные СМИ сообщили, что двое сирийских военных погибли и еще двое пострадали от атаки ВВС Израиля по югу Дамаска. В результате, помимо этого, оказался выведен из строя международный аэропорт города.

В армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об атаках по сирийской столице.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.