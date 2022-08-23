МИД РФ осудил удары Израиля по Сирии

Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права. Об этом заявил во вторник, 23 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы решительно осудили опасную практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории, включая тот весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска, а впоследствии были нанесены удары по порту Тартуса», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Встреча глав МИД России и Сирии прошла ранее в этот день. Во время своего выступления Лавров отметил, что оба государства едины в приверженности борьбе с терроризмом и в стремлении к территориальной целостности, и Москва ценит это единство.

Также министр заявил, что Россия ценит признание Сирией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поддержку специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа четыре израильских истребителя выпустили восемь ракет по провинциям Тартус и Дамаск в Сирии. Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила две из них. В результате авиаударов трое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

2 июля израильская армия нанесла ракетные удары по провинции Тартус, пострадали несколько мирных жителей. До этого, в июне, в результате авиаудара Израиля были выведены из строя взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.