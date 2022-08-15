ПВО Сирии сбили две выпущенные со стороны Израиля ракеты

Четыре истребителя Израиля выпустили восемь ракет по провинциям Тартус и Дамаск в Сирии, сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две из них. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В ночь на 15 августа четыре тактических истребителя ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры и ПВО Вооруженных сил САР в провинциях Тартус и Дамаск», — сказа он.

По словам Егорова, в результате авиаударов со стороны Израиля трое сирийских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

Ранее, 22 июля, в минобороны Сирии сообщили о гибели троих сирийских военнослужащих в результате авиаудара со стороны Израиля по Дамаску. Отмечалось, что также в результате удара со стороны оккупированных сирийских Голан семь военных САР получили ранения.

Кроме того, 2 июля минимум два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов израильской армии по провинции Тартус. По информации сирийского оборонного ведомства, Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

До этого, в июне, Израиль нанес удары по территории Сирии, в результате чего были выведены из строя взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска. Кроме того, уточнили в министерстве транспорта Сирии, были повреждены здания второго терминала воздушного порта.

13 мая агентство SANA сообщало, что в результате ракетного удара израильских ВВС со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Тартус и Хама (район города Масъяф) погибли пять человек, еще семь, в том числе ребенок, ранены.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. За это время между государствами произошло три войны. Периодически осуществлялись попытки достичь мира между сторонами, но безуспешно.