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Израиль нанес ракетные удары по Сирии

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Фото: Global Look Press/imago images.de/ahmad fallaha
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Минимум два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов израильской армии по сирийской провинции Тартус. Об этом сообщило министерство обороны Сирии в субботу, 2 июля.

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Отмечается, что Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

«Примерно в 6:30 утра израильский противник осуществил воздушную атаку, нанеся несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря к западу от Триполи (крупный торговый порт Сирии. — Ред.) по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия <…>, что привело к ранению двух гражданских лиц, среди которых женщина», — сказано в релизе.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. За это время между государствами произошло три войны. Периодически осуществлялись попытки достичь мира между сторонами, но безуспешно.

Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска были выведены из строя в результате израильских авиаударов 11 июня. В министерстве транспорта Сирии сообщили, что израильские удары привели к повреждению взлетно-посадочных полос в нескольких местах, навигационного освещения и здания одного из терминалов.

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям города Хадера в сирийской провинции Эль-Кунейтра, передал 11 мая телеканал «Аль-Ихбария». Пострадавших в результате удара не было.

27 апреля сирийское государственное агентство SANA сообщало о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) САР отражают израильскую атаку в небе над Дамаском.

15 апреля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев сообщил об ударе со стороны ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами. Атака произошла накануне, уточнил он, одна из ракет была уничтожена, при этом поврежден склад материального имущества.

Днем ранее сообщалось, что ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск. Как сообщил корреспондент The Times of Israel в Twitter, над Дамаском активизировалась система ПВО.

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