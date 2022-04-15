В ЦПВС рассказали об авиаударе Израиля по Дамаску

ВВС Израиля 14 апреля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

«14 апреля с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск. Дежурными силами сирийских ПВО из находящегося на вооружении вооруженных сил САР комплекса российского производства «Бук-М2Э» уничтожена одна ракета», — сказал он.

По его словам, потерь среди сирийских и российских военных нет.

Накануне сообщалось, что ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск.

Как сообщил корреспондент Times of Israel в Twitter, над Дамаском активизировалась система ПВО. Отмечается, что незадолго до этого над северным Израилем были замечены истребители ВВС США.

Ранее, 10 апреля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что четыре израильских истребителя F-16 нанесли пять ракетных ударов по объектам провинции Латакия в Сирии из воздушного пространства Ливана.

По информации Журавлева, три ракеты были сбиты дежурными ПВО Сирии из комплексов российского производства С-125 и «Панцирь-С», находящихся на вооружении ВС республики.

Кроме того, в провинции Идлиб террористы из района Дждар-эль-Габ провели снайперский обстрел позиций сирийских войск около населенного пункта Дадих. Сообщается, что один военный ВС САР ранен, двое погибли.

7 марта сирийские системы противовоздушной обороны были задействованы на юге страны в окрестностях Дамаска для отражения агрессии со стороны Израиля. В результате израильской атаки погибли два мирных жителя. Отмечается, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана.

24 февраля сообщалось о том, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям Дамаска в Сирии. Позже стало известно о гибели трех солдат в результате воздушных атак Израиля. 17 февраля Израиль нанес удары ракетами класса «земля–земля» по сирийским объектам к югу от Дамаска.