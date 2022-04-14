ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Дамаске

ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Израильский противник проводит воздушную атаку по ряду объектов в окрестностях Дамаска», — говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент Times of Israel в Twitter, над Дамаском активизировалась система ПВО. Отмечается, что незадолго до этого над северным Израилем были замечены истребители ВВС США.

Ранее, 10 апреля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что четыре израильских истребителя F-16 нанесли пять ракетных ударов по объектам провинции Латакия в Сирии из воздушного пространства Ливана.

По информации Журавлёва, три ракеты были сбиты дежурными ПВО Сирии из комплексов российского производства С-125 и «Панцирь-С», находящихся на вооружении ВС республики.

Кроме того, в провинции Идлиб террористы из района Дждар-эль-Габ провели снайперский обстрел позиций сирийских войск около города Дадих. Сообщается, что один военный ВС САР ранен, двое погибли.

Ранее, 7 марта, сирийские системы противовоздушной обороны были задействованы на юге страны в окрестностях Дамаска для отражения агрессии со стороны Израиля. В результате израильской атаки погибли два мирных жителя. Отмечается, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана.

24 февраля сообщалось о том, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям Дамаска в Сирии. Позже стало известно о гибели трех солдат в результате воздушных атак Израиля. 17 февраля Израиль нанес удары ракетами класса «земля–земля» по сирийским объектам к югу от Дамаска.

В конце декабря сирийская сторона сообщала о нескольких воздушных атаках. Одна из них была произведена 31 декабря со стороны Рияка, к востоку от Бейрута, по некоторым точкам в окрестностях Дамаска.