Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии

Четыре израильских истребителя F-16 нанесли пять ракетных ударов по объектам провинции Латакия в Сирии из воздушного пространства Ливана. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия», — сообщил он.

По информации Журавлёва, три ракеты были сбиты дежурными ПВО Сирии из комплексов российского производства С-125 и «Панцирь-С», находящихся на вооружении ВС республики.

«В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Потерь личного состава ВС РФ и ВС САР (Сирийская Арабская Республика. — Ред.) нет», — подчеркнул он.

Кроме того, в провинции Идлиб террористы из района Дждар-эль-Габ провели снайперский обстрел позиций сирийских войск около города Дадих. Сообщается, что один военный ВС САР ранен, двое погибли.

Ранее, 7 марта, сирийские системы противовоздушной обороны были задействованы на юге страны в окрестностях Дамаска для отражения агрессии со стороны Израиля. В результате израильской атаки погибли два мирных жителя. Отмечается, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана.

24 февраля сообщалось о том, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям Дамаска в Сирии. Позже стало известно о гибели трех солдат в результате воздушных атак Израиля. 17 февраля Израиль нанес удары ракетами класса «земля–земля» по сирийским объектам к югу от Дамаска.

В конце декабря сирийская сторона сообщала о нескольких воздушных атаках. Одна из них была произведена 31 декабря со стороны Рияка, к востоку от Бейрута, по некоторым точкам в окрестностях Дамаска.