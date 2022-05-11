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Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского города Хадер

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Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Ahmed Zakot
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Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям города Хадер в сирийской провинции Эль-Кунейтра, сообщает 11 мая телеканал «Аль-Ихбария».

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Отмечается, что пострадавших в результате удара нет.

Другие данные не приводятся.

27 апреля сирийское государственное агентство SANA сообщало о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) САР отражают израильскую атаку в небе над Дамаском.

15 апреля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев сообщил об ударе со стороны ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами.

Атака произошла накануне, уточнил он, одна из ракет была уничтожена, при этом поврежден склад материального имущества.

Накануне сообщалось, что ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск. Как сообщил корреспондент The Times of Israel в Twitter, над Дамаском активизировалась система ПВО.

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