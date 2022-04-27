Сирийские ПВО отражают авиаудары Израиля над Дамаском

Системы противовоздушной обороны (ПВО) САР отражают израильскую атаку в небе над Дамаском, сообщило 27 апреля сирийское государственное агентство SANA.

«Наши ПВО противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском», — информирует агентство в Telegram-канале.

В социальных сетях появились видеоролики очевидцев.

Ранее, 14 апреля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлёв передал, что ВВС Израиля 14 апреля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества.

Накануне сообщалось, что ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск.

Как сообщил корреспондент Times of Israel в Twitter, над Дамаском активизировалась система ПВО. Отмечается, что незадолго до этого над Северным Израилем были замечены истребители ВВС США.

Ранее, 10 апреля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что четыре израильских истребителя F-16 нанесли пять ракетных ударов по объектам провинции Латакия в Сирии из воздушного пространства Ливана.

Кроме того, в провинции Идлиб террористы из района Дждар-эль-Габ провели снайперский обстрел позиций сирийских войск около населенного пункта Дадих. При этом один военный ВС САР был ранен, двое погибли.

7 марта сирийские системы противовоздушной обороны были задействованы на юге страны в окрестностях Дамаска для отражения агрессии со стороны Израиля. В результате израильской атаки погибли два мирных жителя. Отмечается, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана.