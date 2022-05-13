Пять человек погибли в результате ракетного удара Израиля по Сирии

В результате ракетного удара израильских ВВС со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Тартус и Хама (район города Масъяф) погибли пять человек, еще семь, в том числе ребенок, ранены. Об этом сообщает 13 мая агентство SANA.

Отмечается, что удар был нанесен вечером в пятницу.

«ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет. В результате атаки погибли пять человек, из них один — мирный житель», — говорится в сообщении.

Кроме того, региону нанесен материальный ущерб.

По сообщению телеканала «Аль-Хадас», удары были нанесены по складам с оружием и военным позициям проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне армии Сирии.

Взрывы раздались также в окрестностях портов Банияс и Джебла к югу от Латакии и в порту Тартуса.

27 апреля сообщалось, что ПВО САР отражают израильскую атаку в небе над Дамаском.

Ранее, 14 апреля, ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества.

Накануне сообщалось, что ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск.

Ранее, 10 апреля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что накануне четыре израильских истребителя F-16 нанесли пять ракетных ударов по объектам провинции Латакия в Сирии из воздушного пространства Ливана. Отмечалось, что в результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры.