Прямой эфир
Мир
Шольц исключил принятие ФРГ «навязанного» Россией мира на Украине
Культура
Застрявшие в Южной Корее картины Кандинского и Малевича вернулись в РФ
Экономика
Молдавия заявила об оплате российского газа в евро
Мир
Зеленский сообщил о возобновлении работы посольств 37 стран в Киеве
Мир
США в ближайшее время проведут ротацию 10,5 тыс. военных в Европе
Экономика
Производитель каш Nordic продал бизнес в России
Культура
Виктор Сухоруков рассказал о причинах ухода из Театра Вахтангова
Спорт
«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
Спорт
Бой Мейвезера и Мура перенесли в связи со смертью президента ОАЭ
Мир
Зрители «Евровидения-2022» обвинили организаторов конкурса в коррупции
Общество
Общество «Знание» представит марафон «Новые горизонты»

Пять человек погибли в результате ракетного удара Израиля по Сирии

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ракетного удара израильских ВВС со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Тартус и Хама (район города Масъяф) погибли пять человек, еще семь, в том числе ребенок, ранены. Об этом сообщает 13 мая агентство SANA.

Чуть не попали: Израиль нанес удары по порту Латакии
Тель-Авив, реализуя свои планы в Сирии, рискует столкнуться с Россией

Отмечается, что удар был нанесен вечером в пятницу.

«ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет. В результате атаки погибли пять человек, из них один — мирный житель», — говорится в сообщении.

Кроме того, региону нанесен материальный ущерб.

По сообщению телеканала «Аль-Хадас», удары были нанесены по складам с оружием и военным позициям проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне армии Сирии.

Взрывы раздались также в окрестностях портов Банияс и Джебла к югу от Латакии и в порту Тартуса.

27 апреля сообщалось, что ПВО САР отражают израильскую атаку в небе над Дамаском.

Ранее, 14 апреля, ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества.

Накануне сообщалось, что ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск.

Ранее, 10 апреля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что накануне четыре израильских истребителя F-16 нанесли пять ракетных ударов по объектам провинции Латакия в Сирии из воздушного пространства Ливана. Отмечалось, что в результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022