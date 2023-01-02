Военные Израиля отказались комментировать информацию об ударах по Сирии

В пресс-службе Армии обороны Израиля не стали комментировать информацию о ракетных ударах по сирийской столице Дамаск. Об этом стало известно в понедельник, 2 января.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — заявил представитель военного ведомства в беседе с ТАСС.

Ранее этим же днем сирийский телеканал Al-Ikhbariya сообщил об атаке на юг Дамаска со стороны Израиля. В результате удара двое сирийских военных погибли и еще столько же пострадали. Также из строя вышел международный аэропорт столицы.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.