Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях страны
Спорт
Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ
Мир
В небе над Дамаском прогремели взрывы
Общество
Рекорд тепла 50-летней давности был обновлен в Москве 1 января
Мир
В новогоднюю ночь в Багдаде не менее 150 человек пострадали из-за фейерверков
Мир
Арестович выступил за установление монархии на Украине
Армия
Расчет лейтенанта Гурова прорвал оборону врага и освободил населенный пункт
Мир
FT рассказала о пагубном влиянии разногласий между Венгрией и Украиной на помощь Киеву
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях
Общество
Умер первый председатель КГБ РСФСР Иваненко
Мир
Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
Мир
В Турции задержали 33 подозреваемых в терроризме

Al-Ikhbariya сообщил об атаке на Дамаск со стороны Израиля

Al-Ikhbariya: военные Израиля совершили нападение на юг Дамаска
0
Фото: Global Look Press/XinHua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль атаковал юг сирийского Дамаска. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Отложенный механизм: Дамаск готов к переговорам с курдами и Анкарой
Что может помешать Турции начать военную операцию на севере Сирии

«Около 2:00 (время совпадает с мск) сегодня израильский враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты в направлении к северо-востоку от Галилейского моря к международному аэропорту Дамаска и его окрестностям. Это привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще двух человек, некоторым материальным потерям и выводу из эксплуатации международного аэропорта Дамаска», — сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Ранее корреспондент телеканала сообщал, что целью израильской атаки является юг столицы Дамаска. Он также уточнял, что в небе Дамаска средства ПВО противодействуют агрессии Израиля.

20 декабря замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщал, что четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Дамаске. В результате обстрела двое сирийских военнослужащих получили ранения.

25 октября ВВС Израиля атаковали объекты в Дамаске восемью крылатыми ракетами. Системы ПВО Сирии уничтожили четыре ракеты. В результате атаки два сирийских военнослужащих получили ранения.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, успеха в этом вопросе не достигнуто.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023