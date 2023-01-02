Al-Ikhbariya сообщил об атаке на Дамаск со стороны Израиля

Израиль атаковал юг сирийского Дамаска. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Около 2:00 (время совпадает с мск) сегодня израильский враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты в направлении к северо-востоку от Галилейского моря к международному аэропорту Дамаска и его окрестностям. Это привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще двух человек, некоторым материальным потерям и выводу из эксплуатации международного аэропорта Дамаска», — сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Ранее корреспондент телеканала сообщал, что целью израильской атаки является юг столицы Дамаска. Он также уточнял, что в небе Дамаска средства ПВО противодействуют агрессии Израиля.

20 декабря замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщал, что четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Дамаске. В результате обстрела двое сирийских военнослужащих получили ранения.

25 октября ВВС Израиля атаковали объекты в Дамаске восемью крылатыми ракетами. Системы ПВО Сирии уничтожили четыре ракеты. В результате атаки два сирийских военнослужащих получили ранения.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, успеха в этом вопросе не достигнуто.