В небе над Дамаском прогремели взрывы

В небе над сирийской столицей Дамаск слышны взрывы. Об этом сообщило агентство SANA в воскресенье, 1 января.



«Взрывы слышны в небе над Дамаском», — говорится в Twitter-аккаунте.



В настоящее время причины взрывов неизвестны.

Ранее, 20 декабря, четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Дамаске. Отмечается, что в результате обстрела двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.