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Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску

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Фото: ТАСС/Zuma/Li Rui
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Четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Дамаске. Об этом сообщил 20 декабря замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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Отмечается, что в результате обстрела двое сирийских военнослужащих получили ранения.

«20 декабря в период с 00:35 до 00:40 четырьмя самолетами тактической авиации F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства в районе Голанских высот был нанесен удар управляемыми ракетами по военным объектам на территории провинции Дамаск», — заявил Егоров во время брифинга.

Также Егоров сообщил, что по уведомлению израильской стороны, удар наносился по «проиранским вооруженным формированиям».

Ранее в этот день сообщалось, что в результате ракетного удара Израиля по пригороду Дамаска получили ранения двое сирийских военнослужащих.

14 ноября Израиль нанес ракетный удар по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат». Отмечается, что ПВО Сирии удалось уничтожить три ракеты из восьми. В результате обстрела двое сирийских военнослужащих погибли и трое получили ранения.

До этого, 25 октября, два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске. Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

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