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ВВС Израиля нанесли удар в районе военного аэродрома «Шайрат» в Сирии

ВВС Израиля нанесли удар в районе военного аэродрома «Шайрат» в Сирии

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Tel Aviv
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат». Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«13 ноября с 18:30 до 18:35 группой тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесен авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат» на территории провинции Хомс», — сообщил Егоров на брифинге.

Отмечается, что системе противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось уничтожить три ракеты из восьми. В результате ракетных ударов двое сирийских военнослужащих погибли и трое получили ранения ранены.

Ранее, 27 октября, ПВО Сирии поразила ракетные цели недалеко от Дамаска. Отмечается, что сирийской системе удалось уничтожить четыре ракеты из восьми.

Ранее, 25 октября, два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске. Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

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