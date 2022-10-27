В ЦПВС раскрыли подробности израильского удара по Дамаску

Истребители ВВС Израиля в ночь на четверг нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске. Об этом 27 октября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В период с 00:35 до 00:39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска», — сообщил Егоров на брифинге.

Отмечается, что системе противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось уничтожить четыре ракеты из восьми. В результате ударов ВВС Израиля один военный САР получил ранение.

Также Егоров сообщил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела террористами из района Мааррет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ убит один сирийский военнослужащий.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) по провинциям Алеппо, Идлиб и Латакия.

Ранее в этот день стало известно, что средства ПВО Сирии поразили цели в небе недалеко от столицы страны Дамаска. Отмечалось, что ракеты были выпущены Израилем.

Ранее, 25 октября, два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске. Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

До этого, 17 сентября, ВС Израиля выпустили несколько снарядов в направлении Дамаска, которые были частично отбиты силами ПВО.

В начале сентября ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиаудары по двум аэродромам, ранены пять военнослужащих.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. Периодически осуществлялись попытки достичь мира между сторонами, но безуспешно.