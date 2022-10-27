ПВО Сирии поразили ракетные цели недалеко от Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии поражают цели в небе недалеко от столицы страны Дамаска. Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ikhbariya в четверг, 27 октября.

По информации издания, ракеты были выпущены Израилем.

Ранее, 25 октября, ВВС Израиля атаковали объекты в Дамаске восемью крылатыми ракетами. Системы ПВО Сирии уничтожили четыре ракеты. В результате атаки два сирийских военнослужащих получили ранения.

7 сентября ВВС Израиля выпустили несколько снарядов в направлении Дамаска, которые были частично отбиты силами противовоздушной обороны. Отмечается, что огонь был открыт по территории аэропорта Дамаска и южным окрестностям столицы.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, успеха в этом вопросе не достигнуто.