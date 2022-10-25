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Самолеты ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по Дамаску

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Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI
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Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске. Об этом сообщил 25 октября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«24 октября два… истребителя F-16 ВВС Израиля… нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», — сообщил Егоров на брифинге.

Системе противовоздушной обороны Сирии удалось уничтожить четыре ракеты из восьми.

Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Месяц назад ВС Израиля выпустили несколько снарядов в направлении Дамаска, которые были частично отбиты силами противовоздушной обороны.

В начале сентября ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиаудары по двум аэродромам, ранены пять военнослужащих.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. Периодически осуществлялись попытки достичь мира между сторонами, но безуспешно.

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