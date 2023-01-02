В Сирии сообщили о гибели двух военных и выведенном из строя аэропорте из-за атаки Израиля

Двое сирийских военных погибли и еще столько же пострадали в результате израильской атаки на юг сирийского Дамаска. Об этом во вторник, 2 января, сообщает канал Arab48.

По информации телеканала, из строя вышел международный аэропорт сирийской столицы. Агентство SANA в Twitter-аккаунте сообщило, что ракеты выпущены со стороны северо-востока Тивериадского озера.

Ранее этим же днем, 2 января, сирийский телеканал Al-Ikhbariya сообщил об атаке юга Дамаска со стороны Израиля. Как отмечается, в небе работала система противовоздушной обороны.

Кроме того, 20 декабря четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Дамаске. Отмечается, что в результате обстрела двое сирийских военнослужащих получили ранения.

14 ноября Израиль нанес ракетный удар по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат». Отмечается, что ПВО Сирии удалось уничтожить три ракеты из восьми. В результате обстрела двое сирийских военнослужащих погибли и трое получили ранения.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.