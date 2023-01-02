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Новак подарил мальчику из Москвы подписанный игроками ФК «Спартак» мяч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках благотворительной акции «Елка желаний» подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК «Спартак».

Ребенок в открытке для «Елки желаний» написал, что хотел бы встретиться и пообщаться с футболистами «Спартака». В ходе встречи он рассказал вице-премьеру РФ о том, что и сам играет в футбол — занимается с тренером, а иногда играет во дворе.

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В свою очередь, Новак подарил мальчику мяч с подписями и пообещал отвести ребенка на игру «Спартака» с «Локомотивом» в феврале. По его словам, сейчас футболисты находятся на сборах.

«Они сегодня с тобой не могут встретиться, потому что находятся на сборах не в Москве. Но потом они приедут, и мы обязательно организуем встречу. Будет 28 февраля игра с «Локомотивом», и мы уже договорились, что ты приедешь, зайдешь к ним в раздевалку, пообщаешься, побудешь на матче, пообщаешься с футболистами», — пообещал он.

27 декабря президент России Владимир Путин в рамках «Елки желаний» позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко. Ребенок в своей открытке рассказал, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Второе желание уже осуществилось.

Путин принял участие в благотворительной акции 22 декабря.

15 ноября 2022 года сообщалось, что в России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.

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