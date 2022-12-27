Путин в рамках «Елки желаний» поговорил с девочкой из Запорожской области
Президент России Владимир Путин во вторник, 27 декабря, позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко.
Открытку девочки российский лидер выбрал на благотворительной акции «Елка желаний».
Ребенок в своей открытке рассказал, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Одно из желаний уже осуществилось.
Президент в разговоре спросил у девочки, понравилось ли ей в доме Деда Мороза и чем она там занималась. Он также попросил ее передать привет маме и папе.
«Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь?» — пошутил российский лидер.
Глава государства поздравил всю семью с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.
Президент РФ принял участие в благотворительной акции 22 декабря. Российский лидер снял сразу три открытки, на которых записаны пожелания детей. Помимо мечты Александры Титаренко, Путин исполнит желания еще двух ребят.
Автором пожелания на одном из шаров оказалась девочка из Луганской Народной Республики (ЛНР), которая захотела увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Третий шар оказался от мальчика, который мечтает побывать в военной академии Вооруженных сил РФ.
В тот же день Путин рассказал, что верит в Деда Мороза.
Президент уже не первый год исполняет мечты детей в рамках «Елки желаний». В 2021 году он также снял сразу три шара. Таким образом, 13-летняя Таня Троценко побывала в Мариинском театре на балете «Лебединое озеро», 14-летний Марк Кобленев получил долгожданную гитару, а Осор Аюшеев пяти лет попробовал себя в роли пожарного.
15 ноября сообщалось, что в России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.