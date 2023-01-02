Президент Южной Кореи заявил о ведении переговоров с США о ядерных учениях

Южная Корея ведет переговоры с США о проведении на ее территории учений с ядерным оружием. Об этом 2 января заявил президент республики Юн Сок Ёль.

«Сейчас для обеспечения эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений в области ядерных средств, и в США относятся к этому довольно положительно», — приводит его слова газета «Чосон ильбо».

Глава государства отметил, что хотя оружие принадлежит США, две страны должны совместно планировать его размещение и делиться информацией, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день Юн Сок Ёль заявил, что не хочет проводить «показушные» саммиты с КНДР. По его словам, сперва необходимо начать диалог о гуманитарной помощи, а затем, когда стороны до какой-то степени договорятся о повестке, лидеры могут встретиться и получить значимый результат.

1 января министерство обороны Южной Кореи предупредило власти КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима. В министерстве обратились к Пхеньяну, призвав вернуться на путь денуклеаризации.

В этот день лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

В ответ на это представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.