Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ обесточили три котельных и восемь трансформаторных подстанций Горловки
Мир
Пушков назвал западные страны ответственными за наплыв мигрантов
Мир
В результате столкновения двух вертолетов в Австралии пострадали 13 человек
Мир
МИД РФ обвинил Косово в эскалации при поддержке США и Евросоюза
Мир
В Германии назвали дорогой газ новой обыденностью
Мир
В США назвали показательным игнорирование Байденом просьбы Зеленского об оружии
Мир
Актер из «Мстителей» госпитализирован после несчастного случая
Спорт
Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ
Мир
Nikkei узнала о желании Японии пригласить Зеленского на саммит G7
Мир
Кличко заявил об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве
Мир
В новогоднюю ночь в Багдаде не менее 150 человек пострадали из-за фейерверков
Мир
Семья Пеле решила похоронить его в мавзолее
Сюжет:

Президент Южной Кореи заявил о ведении переговоров с США о ядерных учениях

0
Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южная Корея ведет переговоры с США о проведении на ее территории учений с ядерным оружием. Об этом 2 января заявил президент республики Юн Сок Ёль.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

«Сейчас для обеспечения эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений в области ядерных средств, и в США относятся к этому довольно положительно», — приводит его слова газета «Чосон ильбо».

Глава государства отметил, что хотя оружие принадлежит США, две страны должны совместно планировать его размещение и делиться информацией, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день Юн Сок Ёль заявил, что не хочет проводить «показушные» саммиты с КНДР. По его словам, сперва необходимо начать диалог о гуманитарной помощи, а затем, когда стороны до какой-то степени договорятся о повестке, лидеры могут встретиться и получить значимый результат.

1 января министерство обороны Южной Кореи предупредило власти КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима. В министерстве обратились к Пхеньяну, призвав вернуться на путь денуклеаризации.

В этот день лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

В ответ на это представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023