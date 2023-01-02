Президент Южной Кореи выступил против «показушных» саммитов с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не хочет участвовать в безрезультативных саммитах с КНДР. Об этом он заявил 2 января газете «Чосон ильбо».

«Причин отказываться нет, но народу надоели показушные саммиты. Сперва необходимо начать диалог о гуманитарной помощи, затем, когда стороны до какой-то степени договорятся о повестке, лидеры могут встретиться и получить значимый результат», — сказал глава государства.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

В ответ на это представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

Ранее, 21 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты сочтут серьезной эскалацией напряженности и провокацией новый ядерный взрыв или испытание ракеты в КНДР.

Политолог Юрий Светов 4 ноября в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.