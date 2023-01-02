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Семья Пеле решила похоронить его в мавзолее

Семья Пеле решила похоронить его в мавзолее

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Фото: REUTERS/Diego Vara
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Семья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле приняла решение поместить его тело в мавзолей вместо выбранного им самим места погребения. Об этом 1 января сообщил портал G1.

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При жизни Пеле принял решение, что он будет похоронен в своем родном городе Сантосе на девятом этаже самого высотного кладбища в мире Necrópole Ecumênica, имеющем 32 этажа. Выбор места был связан с игровым номером его отца.

Однако после смерти Пеле его семья решила поместить тело футболиста в мавзолее на первом этаже, чтобы в будущем он стал местом паломничества болельщиков. Приобретенное ранее место на девятом этаже останется за родственниками спортсмена.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и будет продолжаться в течение суток. Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом.

30 декабря на здании посольства Бразилии в Москве был приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Горожане принесли к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене.

В тот же день Международная федерация футбола (ФИФА) призвала национальные ассоциации начинать матчи в ближайшие дни с минуты молчания в память о Пеле.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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