ФИФА призвала начинать матчи с минуты молчания в память о Пеле

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась с призывом провести перед матчами минуту молчания в память о Пеле. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Sky News.

Обращение было отправлено всем 211 национальным ассоциациям, входящим в ФИФА.

«ФИФА призывает всех организаторов соревнований соблюдать минуту молчания перед каждым футбольным матчем в предстоящие выходные и на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что клубы английской Премьер-лиги уже договорились почтить память Пеле. Перед ближайшими матчами состоится минута молчания, а игроки выйдут на поле с траурными повязками.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантес до Нассименто, более известный как Пеле, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и будет продолжаться в течение суток. Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом.

30 декабря на здании посольства Бразилии в Москве был приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Горожане принесли к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.