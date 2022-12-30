Посольство Бразилии в Москве приспустило флаг в связи со смертью Пеле

На здании посольства Бразилии в Москве приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Об этом 30 декабря сообщил корреспондент «Известий».

Горожане несут к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене. На дверях посольства висит флаг Бразилии, на котором написано от руки: «От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба «Торпедо Москва».

Трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист умер из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с бразильским футболистом Пеле начнется в 10:00 по местному времени (16:00 мск) 2 января и продлится сутки. Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом.

Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.