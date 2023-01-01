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Великобритания объявила о прекращении импорта СПГ из России с 1 января

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Великобритания с 1 января прекращает импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства на своей странице в Twitter.

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«Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в публикации.

Как уточняется, Лондон поддерживает страны по всему миру, чтобы снизить их зависимость от энергоресурсов из России.

Ранее, 26 декабря, вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок Евросоюза остается открытым для российского СПГ. По его прогнозам, по итогам 2022 года уровень поставок из РФ в Европу достиг 21 млрд куб. м.

Он подчеркнул, что установление потолка цен на газ провоцирует глубокий дестабилизирующий Европу кризис. Увеличение добычи природного газа в Норвегии и Великобритании будет носить лишь кратковременный характер, а поставки СПГ для стран Евросоюза могут не отличаться стабильностью.

Тогда же эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов рассказал «Известиям», что в 2023 году Европа наверняка продолжит наращивать импорт СПГ благодаря развитию «принимающей» инфраструктуры. Он отметил, что санкции затронули только поставки оборудования для производства СПГ, тогда как ограничений на его экспорт из России в Европу нет.

В середине декабря торгпред России в Финляндии Антон Логинов подчеркнул, что Россия продолжает поставки СПГ в страну, с января по сентябрь его импортировали на €75 млн. Финляндия продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро.

11 декабря немецкий телеканал ZDF сообщил, что Германия и другие страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ. Отмечалось, что на сегодняшний день 13% европейского импорта СПГ поступает из РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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