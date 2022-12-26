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Эксперт объяснил увеличение экспорта СПГ из России в Европу

Эксперт Родионов: санкции затронули поставки оборудования для производства СПГ, тогда как ограничений на экспорт СПГ из РФ в ЕС нет
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Sohn
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Санкции затронули только поставки оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ), тогда как ограничений на экспорт СПГ из России в Европу нет, объяснил эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Об этом он рассказал «Известиям» 26 декабря, комментируя заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что за 11 месяцев этого года поставки из РФ в европейские страны выросли до 19,4 млрд куб. м.

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«Рост импорта СПГ напрямую связан с поиском европейскими потребителями альтернатив поставкам «Газпрома», которые за прошедший год сократились почти в пять раз: если в IV квартале 2021 года среднесуточные поставки «Газпрома» составляли 366 млн куб. м в сутки, то в IV квартале 2022 года их объем снизился до 77 млн куб. м в сутки, согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG)», — уточнил он.

При этом поставки газа с регазификационных терминалов СПГ за тот же период выросли на 57%, с 216 млн куб. м в сутки до 338 млн куб. м в сутки, добавил эксперт.

«В следующем году Европа наверняка продолжит наращивать импорт СПГ благодаря развитию «принимающей» инфраструктуры: к июлю 2022 года в ЕС действовало 28 терминалов по регазификации СПГ общей мощностью 119,9 млн т СПГ в год, при этом на стадии строительства находилось еще девять терминалов на 23,7 млн т СПГ в год», — отметил Родионов.

Ранее в этот день Новак сообщил, что рынок Евросоюза остается открытым для российского СПГ. По его прогнозам, по итогам года ожидается, что уровень поставок из РФ в Европу достигнет 21 млрд куб. м.

Также он рассказал о планах России к 2025 году увеличить экспорт трубопроводного газа в восточном направлении до 48 млрд куб. м. Кроме того, вице-премьер сообщил, что российская сторона ведет переговоры о поставках трубопроводного газа на рынки Афганистана и Пакистана.

До этого, 25 декабря, Новак заявил, что мир может столкнуться с новым витком энергетического кризиса и нехваткой ресурсов через 5–10 лет из-за того, что западные нефтегазовые компании выводят средства из отрасли, но не инвестируют в нее.

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