Путин вручил госнаграду генералу Суровикину

Президент России Владимир Путин 31 декабря вручил государственную награду командующему группировкой российских войск в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Он получил орден Святого Георгия 3-ей степени.

Отмечается, что награда была присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

«Служу России!», — сказал Суровикин после получения ордена.

Известно, что Путин также наградил наградами ряд других генералов российской армии.

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