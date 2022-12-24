Российских военных ЮВО наградили за проявленное мужество в зоне СВО

Отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил (ВС) России были вручены государственные боевые награды — медали Жукова и Суворова, а также ведомственные медали «За воинскую доблесть» на передовой. Кадры награждения опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что награждение провели офицеры командования одного из объединений ЮВО. Они выразили благодарность российским военным за личный вклад каждого в общее дело, а также самоотверженную ратную службу и пожелали крепкого здоровья и успехов в работе.

Кроме того, бойцы смогли пообщаться со своими родными и близкими из Северной Осетии и Чечни по видеосвязи.

Слова поддержки передали и представители общественных организаций регионов, родственники и дети военнослужащих.

Ранее, 10 декабря, российских военнослужащих ЮВО наградили орденами и знаками отличия за мужество и героизм в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса (СВО). В Минобороны рассказали, что бойцам вручили ордена Мужества, а также знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

Также заместитель командира бригады рассказал о заслугах одного из служащих. По его словам, командир роты при проведении штурмовых действий возглавил свою группу и смог мужественно и самоотверженно завершить выполнение боевой задачи.

Ранее, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники СВО являются героями. Тогда же он указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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