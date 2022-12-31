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Путин наградил российских дипломатов медалями и орденами

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских дипломатов за добросовестную дипломатическую службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 декабря.

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«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Почета — Дарчиева Александра Никитича, директора департамента Северной Америки МИД России; орденом Дружбы — Барбина Владимира Владимировича, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Дания», — говорится в документе.

Кроме того, посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов и посол РФ в Армении Сергей Копыркин награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент также наградил знаком отличия «За безупречную службу» директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

В День дипломатического работника, 10 февраля, Владимир Путин в своем поздравительном обращении акцентировал внимание на вкладе российской дипломатии в отстаивание законных прав россиян, урегулирование региональных конфликтов, а также «формирование благоприятных внешних условий для поступательного развития страны». Глава государства также выразил уверенность в том, что Министерство иностранных дел России продолжит делать всё необходимое для усиления позиций РФ на международной арене.

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