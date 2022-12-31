Организатор «Евровидения» назвал решение об исключении России из конкурса тяжелым

Исключение России из песенного конкурса «Евровидение» было тяжелым. Об этом заявил один из организаторов конкурса Мартин Эстердаль в пятницу, 30 декабря, в эфире радиостанции BBC 4.

«То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс. «Евровидение» подобен бортовому журналу о происходящем в Европе. Он также отражает, какие настроения и соцконтекст ЕС в определнный отрезок времени», — передает его слова Euronews.

По его мнению, конкурс якобы остался вне политики и «соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку».

«Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», — указал он.

По решению EBU 25 февраля Россию не допустили к участию в «Евровидении». В заявлении отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

Победителем «Евровидения-2022» стал Киев. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались, в свою очередь, считать заявления музыкантов политическим выступлением.

В июне стало известно, что, исходя из текущей ситуации, Украину лишили права проведения «Евровидения» в 2023 году. Его удостоилась Великобритания, занявшая в конкурсе второе место.

Станет ли Россия участвовать в конкурсе в 2023 году — неизвестно.

Между тем некоторые страны уже отказались от «Евровидения». Болгария в качестве причины назвала «нехватку денег». Черногория и Северная Македония также указали, что не будут участвовать в конкурсе из-за стоимости. За участие в конкурсе платят телерадиовещательные компании. Сумма зависит от страны.