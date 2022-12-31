Реклама
Прямой эфир
Мир
В США указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине
Мир
Король Карл III посвятил в рыцари гитариста группы Queen Брайана Мэя
Мир
Корпорация Lockheed Martin приостановила поставки истребителей F-35
Мир
Во Франции назвали закон о медиа на Украине средством укрепления нацистской диктатуры
Мир
Кулеба выразил надежду на поставки ATACMS и ударных беспилотников в 2023 году
Общество
Путин распорядился создать центр реабилитации инвалидов в ДНР
Мир
Политик из США призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине
Общество
Москвичам рассказали о дождливой и теплой новогодней ночи
Мир
В Великобритании предрекли Европе отключение электричества в 2023 году
Мир
Англия введет обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая
Мир
Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины
Общество
В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

Организатор «Евровидения» назвал решение об исключении России из конкурса тяжелым

0
Фото: TASS/EPA/Alessandro Di Marco
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исключение России из песенного конкурса «Евровидение» было тяжелым. Об этом заявил один из организаторов конкурса Мартин Эстердаль в пятницу, 30 декабря, в эфире радиостанции BBC 4.

Дули, словно пули: как Украину «назначили» победителем «Евровидения – 2022»
Почему букмекеры гарантируют первое место рэп-группе Kalush Orchestra

«То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс. «Евровидение» подобен бортовому журналу о происходящем в Европе. Он также отражает, какие настроения и соцконтекст ЕС в определнный отрезок времени», — передает его слова Euronews.

По его мнению, конкурс якобы остался вне политики и «соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку».

«Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», — указал он.

По решению EBU 25 февраля Россию не допустили к участию в «Евровидении». В заявлении отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

Победителем «Евровидения-2022» стал Киев. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались, в свою очередь, считать заявления музыкантов политическим выступлением.

В июне стало известно, что, исходя из текущей ситуации, Украину лишили права проведения «Евровидения» в 2023 году. Его удостоилась Великобритания, занявшая в конкурсе второе место.

Станет ли Россия участвовать в конкурсе в 2023 году — неизвестно.

Между тем некоторые страны уже отказались от «Евровидения». Болгария в качестве причины назвала «нехватку денег». Черногория и Северная Македония также указали, что не будут участвовать в конкурсе из-за стоимости. За участие в конкурсе платят телерадиовещательные компании. Сумма зависит от страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022