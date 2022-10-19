Болгария отказалась от «Евровидения-2023» из-за нехватки денег

Болгария не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в 2023 году, так как у национального общественного телеканала BNT недостаточно средств. Об этом 19 октября сообщил портал 24chasa.

Решение об участии в конкурсе принимается правлением телеканала. Причина отказа носит исключительно финансовый характер, говорится в сообщении.

Как уточняется, стоимость участия в конкурсе выросла из-за того, что выбыл ряд участников. Одновременно бюджет телеканала BNT в текущем году сократился на 2 млн левов ($1 млн), а расходы выросли в три раза.

На этом фоне правление телеканала сочло участие в конкурсе нецелесообразным.

От участия в европейском конкурсе уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Андорра, Северная Македония, Словакия, Монако и Люксембург. Россия и Белоруссия не допущены до участия из-за украинского конфликта.

За участие в конкурсе платят телерадиовещательные компании государств. Сумма зависит от страны. Для ряда участников повысили стоимость участия из-за исключения из конкурса России, которая платила больше других стран.

В июле сообщалось, что Би-би-си заплатит £17 млн из-за проведения «Евровидения» в Великобритании.