Би-би-си придется заплатить £17 млн за «Евровидение»

Британская телевещательной корпорация Би-би-си будет вынуждена заплатить £17 млн из-за того, что следующий песенный конкурс «Евровидение» пройдет на территории Великобритании. Об этом 26 июля пишет британская газета Daily Mail.

Издание сообщает, что корпорация будет вынуждена взять на себя бремя расходов за проведение музыкального конкурса на фоне попыток сократить собственные расходы. Известно, что из-за сокращения финансирования в текущем году Би-би-си необходимо сократить расходы на £500 млн.

В публикации уточняется, что часть финансирования конкурса поступает из вложений вещательных компаний стран-участниц, которые суммарно покрывают расходы в £5,3 млн, а вещательная компания принимающей стороны покрывает от £8 млн до £17 млн. В текущей ситуации эти деньги должна будет заплатить Би-би-си.

Автор публикации отмечает, что компания уже лишилась 1,2 тыс. сотрудников и ощутимой части прибыли из-за возросшей инфляции в последнее время. Кроме того, Би-би-си необходимо сократить свои расходы на £285 млн из-за того, что правительство Великобритании заморозило лицензионный сбор на ближайшие два года, пишет издание.

Накануне, 25 июля, пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU) рассказала о том, что союз принял решение провести музыкальный конкурс «Евровидение-2023» в Великобритании.

Таким образом EBU лишил Украину, победительницу конкурса 2022 года, возможности провести мероприятие на своей территории из-за того, что страна не может гарантировать безопасность всех участников конкурса. Однако Украине пообещали, что она автоматически пройдет в финал конкурса.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, но организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.