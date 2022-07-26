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Би-би-си придется заплатить £17 млн за «Евровидение»

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Британская телевещательной корпорация Би-би-си будет вынуждена заплатить £17 млн из-за того, что следующий песенный конкурс «Евровидение» пройдет на территории Великобритании. Об этом 26 июля пишет британская газета Daily Mail.

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Издание сообщает, что корпорация будет вынуждена взять на себя бремя расходов за проведение музыкального конкурса на фоне попыток сократить собственные расходы. Известно, что из-за сокращения финансирования в текущем году Би-би-си необходимо сократить расходы на £500 млн.

В публикации уточняется, что часть финансирования конкурса поступает из вложений вещательных компаний стран-участниц, которые суммарно покрывают расходы в £5,3 млн, а вещательная компания принимающей стороны покрывает от £8 млн до £17 млн. В текущей ситуации эти деньги должна будет заплатить Би-би-си.

Автор публикации отмечает, что компания уже лишилась 1,2 тыс. сотрудников и ощутимой части прибыли из-за возросшей инфляции в последнее время. Кроме того, Би-би-си необходимо сократить свои расходы на £285 млн из-за того, что правительство Великобритании заморозило лицензионный сбор на ближайшие два года, пишет издание.

Накануне, 25 июля, пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU) рассказала о том, что союз принял решение провести музыкальный конкурс «Евровидение-2023» в Великобритании.

Таким образом EBU лишил Украину, победительницу конкурса 2022 года, возможности провести мероприятие на своей территории из-за того, что страна не может гарантировать безопасность всех участников конкурса. Однако Украине пообещали, что она автоматически пройдет в финал конкурса.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, но организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

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