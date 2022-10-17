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Две страны отказались от участия в «Евровидении» в 2023 году

Би-би-си: Черногория и Северная Македония отказались от участия в «Евровидении» в 2023 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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Черногория и Северная Македония не будут участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» в 2023 году из-за стоимости. Об этом 17 октября сообщает Би-би-си со ссылкой на заявления СМИ этих государств.

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За участие в конкурсе платят телерадиовещательные компании. Сумма зависит от страны. По данным Би-би-си, для ряда участников повысили стоимость участия из-за исключения из конкурса России, которая платила больше других стран.

«Помимо значительных затрат на регистрационные сборы, а также расходы на участие Великобритании, мы также столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов», — объяснила отказ общественная телекомпания Черногории RTCG.

В заявлении македонской MRT уточняется, что решение принято из-за энергетического кризиса в стране и выросшей суммы за участие.

Общая стоимость участия всех вещателей обычно составляет около £5 млн. Вещательная компания принимающей стороны покрывает от £8 млн до £17 млн.

В июле сообщалось, что Би-би-си заплатит £17 млн из-за того, что следующий песенный конкурс «Евровидение» пройдет на территории Великобритании.

Россия в 2022 году в конкурсе участие не принимала.

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