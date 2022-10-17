Две страны отказались от участия в «Евровидении» в 2023 году

Би-би-си: Черногория и Северная Македония отказались от участия в «Евровидении» в 2023 году

17 октября 2022, 18:17 0

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev