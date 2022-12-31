КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщило 31 декабря агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Военные анализируют такие характеристики, как полет, высота и скорость. По информации японской береговой охраны, обе ракеты уже упали.
Первое предупреждение о запуске ракеты появилось в субботу в 08:06 по местному времени (02:06 мск). Через пять минут стало известно о возможном падении ракеты. В 08:16 (02:16 мск) служба безопасности Японии опубликовала предупреждение о потенциальном втором ракетном пуске.
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