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Беспилотники КНДР в Южной Корее смогли достигнуть окрестностей Сеула
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Беспилотники КНДР в Южной Корее смогли достигнуть окрестностей Сеула

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Фото: twitter.com
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Беспилотные летательные аппараты Северной Кореи (КНДР) проникли на территорию Южной Кореи и смогли достигнуть окрестностей Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap в понедельник, 26 декабря.

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«Транспортные средства пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах Кимпхо, острова Канхва и Паджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов», — говорится в материале.

Отмечается также, что для противодействия дронам южнокорейские военные подняли в воздух легкий штурмовик КА-1, но «по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула».

Ранее в тот же день сообщалось, что беспилотники Северной Кореи вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Согласно информации Объединенного комитета начальников штабов, утром в понедельник было обнаружено несколько неизвестных следов, предположительно принадлежащих северокорейским беспилотникам, в провинции Кенгидо.

До этого, 6 декабря, сообщалось, что КНДР открыла огонь из артиллерийских установок в сторону моря в знак предупреждения в ответ на активность со стороны южнокорейских военнослужащих на приграничной территории. Тогда же Пхеньян призвал Сеул немедленно прекратить «провокационные» действия.

Днем ранее Северная Корея выпустила 130 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в морскую буферную зону в ответ на военные учения Южной Кореи и США.

В конце ноября глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна стать государством с мощнейшим ядерным потенциалом. В том же месяце Северная Кореея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, предупредив, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

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