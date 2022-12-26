Минобороны Южной Кореи назвало провокацией вторжение дронов КНДР

В минобороны Южной Кореи 26 декабря заявили, что вторжение дронов КНДР на территорию страны является очевидной провокацией.

«Наши военные сегодня утром в районе провинции Кёнгидо засекли следы, предположительно, северокорейских беспилотников, что является очевидной провокацией Северной Кореи и вторжением в наше воздушное пространство», — приводит слова заведующего военными операциями объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О новостное агентство Yonhap.

Военный также подчеркнул, что армия будет продолжать тщательно и решительно реагировать на такие провокации со стороны Северной Кореи.

Ранее в понедельник, 26 декабря, Yonhap сообщало, что дроны были замечены над южнокорейской территорией в ряде районов вплоть до Сеула. Военные несколько раз передали предупреждения и произвели предупредительные выстрелы. Отмечалось, что дроны засекли около 10:25 (04:25 мск).

Беспилотник КНДР вторгся в воздушное пространство страны впервые за пять лет, указывали в Минобороны Южной Кореи. До этого северокорейский дрон был обнаружен в провинции Канвондо в июне 2017 года.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил запуск БПЛА КНДР над южнокорейской территорией как демонстрацию напряженности отношений.