В московских аэропортах задержали и отменили порядка 50 авиарейсов

Почти 50 авиарейсов задержаны или отменены вечером в пятницу, 30 декабря, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

По информации на 20:40 мск, в аэропорту Внуково задержано восемь рейсов, один отменен. В Домодедово задержано 24 рейса, один отменен. Еще восемь рейсов задержано и два отменено в аэропорту Шереметьево.

Самолеты не допускаются к полету из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас в Москве наблюдаются облачная погода и мокрый снег. Температура воздуха в последний предпраздничный день +2 градуса.

В последнюю неделю отмена и задержка рейсов происходят практически ежедневно. Так, 28 декабря на фоне снегопада были отменены и задержаны более 50 рейсов. За день до этого было отменено или задержано более 60 рейсов. В тот же день в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы.

26 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что текущий декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений. Синоптик уточнил, что в этом месяце уже выпало 111,6 мм осадков. Ранее по осадкам лидировал декабрь 1981-го, когда выпало 111,5 мм осадков за месяц.

При этом, по словам Вильфанда, высота сугробов к новогодней ночи повысится еще на 5–8 см.