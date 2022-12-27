В Москве отменили или задержали более 60 авиарейсов из-за снегопада
Более 60 рейсов отменено или задержано во вторник вечером, 27 декабря, в московских аэропортах из-за снегопада. Это следует из информации сервиса «Яндекс Расписание».
По состоянию на 19:28 мск, во Внуково задержано восемь рейсов, еще восемь отменено. В Домодедово задержано 18 рейсов и девять отменено. В Шереметьево задержано 13 рейсов, пять отменено.
Ранее в этот день Москву накрыл сильный снегопад. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота сугробов к новогодней ночи повысится на 5–8 см.
В столичном комплексе городского хозяйства предупредили, что сильный снегопад сохранится в Москве до утра среды, 28 декабря.
В этот же день в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до 02:00 четверга, 29 декабря.
26 декабря Вильфанд сообщил, что декабрь 2022 года стал самым снежным за всю историю наблюдений. Ранее по осадкам лидировал декабрь 1981-го, когда выпало 111,5 мм осадков за месяц. Синоптик уточнил, что в текущем декабре уже выпало 111,6 мм осадков.