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Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за снегопада

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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В трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в среду, 28 декабря, задержано или отменено более 50 авиарейсов на фоне снегопада. Об изменениях в расписании сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс Расписание».

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По информации на 15:55 мск, в аэропорту Внуково восемь рейсов задержано, девять отменено, в Домодедово 22 рейса задержано и 12 отменено, в Шереметьево 13 рейсов задержано и один отменен.

Самолеты не допускаются к полету из-за неблагоприятных погодных условий: в Москве сильный снегопад и гололедица.

Накануне вечером в столичных аэропортах из-за непогоды более 60 рейсов было отменено или задержано: 27 декабря в Московском регионе начался сильный снегопад, который продолжается до сих пор. В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до 02:00 четверга, 29 декабря.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота сугробов к новогодней ночи повысится на 5–8 см.

26 декабря Вильфанд рассказал «Известиям», что декабрь 2022 года стал самым снежным за всю историю наблюдений. Ранее по осадкам лидировал декабрь 1981-го, когда выпало 111,5 мм осадков за месяц. Синоптик уточнил, что в текущем декабре уже выпало 111,6 мм осадков.

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