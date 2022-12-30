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Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам

Путин поручил до 15 апреля проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля 2023 года рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

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Поручение направлено правительству России, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также Путин поручил кабмину совместно с правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) создать в регионе центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Поручение дано до 15 ноября 2023 года.

23 декабря Мишустин объявил, что правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий россиянам. За счет этих средств будут выплачиваться пенсии граждан страны в 2022 и 2023 годах, федеральные надбавки неработающим пенсионерам с доходами ниже регионального прожиточного минимума и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

25 ноября министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что пенсии в России для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%.

Работающим же пенсионерам повышения выплат с 1 января ждать не следует. Перерасчет для них произойдет лишь 1 августа. Новую сумму определят пенсионные коэффициенты за предыдущий год, максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов.

Также известно, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 рублей.

В декабре текущего года часть пенсионеров получит двойную пенсию. Это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период новогодних праздников. Тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно.

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