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Кулеба рассказал, что Венгрия «берет в заложники» Украину

Глава МИД Кулеба: Венгрия, борясь с ЕК за деньги от Евросоюза, «берет в заложники» Украину
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 30 декабря заявил, что Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги от ЕС, «берет в заложники Украину».

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Он отметил, что Венгрия отчасти вредила, когда вытягивала из санкционных списков определенных физических и юридических лиц.

«Во всем остальном <...> это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги, и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», — заявил Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

Он добавил, что в заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прослеживается «идеологическое совпадение законов истории» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На прошлой неделе спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что Запад не должен превращать Киев в свою военную базу. Он также добавил, что принятие антироссийских санкционных мер указывает на попытки как можно больше отделить Россию от Европы как с экономической, так и с политической точки зрения.

В декабре ЕС утвердил выделение Украине кредитной помощи на €18 млрд. Первоначально Польша и Венгрия наложили вето на решение Еврокомиссии.

Позже Reuters написало, что Венгрия разменяла свое согласие на частичную разморозку обещанных ей Брюсселем средств. Также и Польша изменила свое решение, поддержав выделение денег Киеву.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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