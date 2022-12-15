Польша поддержала пакет военной помощи Украине на €18 млрд

Польша сняла свои возражения против минимальной ставки корпоративного налога в 15%, разблокировав пакет военной поддержки Украине в размере €18 млрд. Об этом 15 декабря пишет Reuters.

«Польша сняла свои возражения против минимальной ставки корпоративного налога в размере 15%, разблокировав целый пакет связанных соглашений, которые включают €18 млрд на финансирование Украины в 2023 году», — говорится в публикации.

Отмечается, что после решения Польши страны Евросоюза (ЕС) согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине на 2023 год и установили минимальный корпоративный налог в сообществе.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Польша отказалась поддержать финансирование Украины ЕС в 2023 году на уровне €18 млрд из-за разногласий по минимальным ставкам корпоративного налога. Как написало 14 декабря издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС, таким образом Варшава ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога.

В начале декабря Совет ЕС предварительно одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. Кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

Тогда же стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи, предложенный ЕК на 2023 год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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